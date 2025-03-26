В ЦУР состоится прямой эфир с заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД СО

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В Центре управления регионом состоится прямой эфир с заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области

Полковник полиции Владислав Константинов расскажет о ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью».

27 марта в 12.00 гостем Центра управления регионом станет заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Владислав Константинов.

Полковник полиции расскажет о том, как в области ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков, напомнит об ответственности за распространение, хранение и употребление запрещенных веществ и объяснит, что нужно делать, при столкновении с преступными действиями.

Владислав Константинов доведет информацию о ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью».

Более подробно смотрите на официальной странице ЦУР Самарской области ВКонтакте: https://vk.com/wall-201814802_51239

Фото: ГУ МВД СО