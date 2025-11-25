В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»

161

Самарское отделение Союза кинематографистов РФ приглашает на премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор».



Показ состоится 1 декабря в 18:00 в Большом зале ЦРК «Художественный».



Фильм создан на самарской студии «Волга-фильм» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.



Благодаря ему и командам его помощников и единомышленников наш город украшен десятками прекрасных сооружений. От плавательного центра подготовки олимпийского резерва ЦСК ВВС с поющим фонтаном и шикарного отеля «Ренессанс» до храмов и монастырских ансамблей.

Фото: минкульт СО