В Центре серийного производства 2.0 СамГМУ состоялась отгрузка первой серийной партии продукции

Во второй очереди Центра серийного производства Самарского государственного медицинского Минздрава России (СамГМУ) состоялась первая отгрузка серийной партии продукции. 50 портативных цифровых кольпоскопов с функцией беспроводной передачи данных, разработанных в СамГМУ, отгружены компании «ДМ-групп», которая занимается внедрением передовых медицинских технологий и методик для здравоохранения. Договор о сотрудничестве между организациями был подписан в начале 2025 года, а спустя всего несколько месяцев проект полностью реализован.

«Это значимое событие для университета, поскольку это первая серийная партия продукции нашей разработки, которую мы отгружаем из недавно открытой второй очереди Центра серийного производства, – подчеркнул ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. – Мы нацелены на технологическое лидерство в цифровой медицине и биотехнологиях в стране и выпустили на рынок уже более 50 разработок. Благодаря развитой инновационной инженерной инфраструктуре СамГМУ и накопленному опыту, период от идеи создания продукта до начала серийного производства у нас занимает минимум времени. Мы постоянно занимается совершенствованием сервиса и развитием возможностей ЦСП, чтобы эти сроки сократились еще больше. При этом для нас остается безусловным приоритетом соблюдение требований качества на всех этапах производства».

Передача кольпоскопов прошла при участии генерального директора ООО «ДМ-групп» Артура Дроздова.

«Получение первой партии кольпоскопов – важный этап в развитии нашей компании, - отметил Артур Дроздов. - Уверен, приборы станут надежными инструментами в руках врачей, позволят повысить точность диагностики и будут способствовать сохранению здоровья женщин. Высокое качество продукции СамГМУ выводит отечественную медицину на новый уровень, и мы рады внести свой вклад в развитие здравоохранения нашей страны».

Кольпоскоп предназначен для диагностики патологий шейки матки, в числе выявления рака. Прибор позволяет расширить охват онкологического скрининга женщин и обнаружить болезнь на ранней стадии благодаря высокому качеству разрешения картинки и возможности оптического увеличения. Устройство может передавать и хранить данные, что позволяет оптимизировать маршрутизацию пациентки при обнаружении патологии, и сформировать базу данных для дальнейшего анализа. Цифровой кольпоскоп разработан Институтом инновационного развития СамГМУ и кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии СамГМУ. Сейчас в рамках соглашения с Минздравом Самарском области устройства проходят апробацию в восьми медучреждениях региона.

Центр серийного производства СамГМУ был открыт в 2022 году с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Здесь организовано серийное производство собственных продуктов СамГМУ: системы хирургической навигации AUTOPLAN, аппаратно-программных комплексов ReviMotion и ReviVR, а также сформированы участки по механической обработке и обработке пластиков, производства пресс-форм и медицинского инструмента, корпусов устройств и пластиковых медицинских изделий. Организовано размещение контрактного производства с внедрением системы менеджмента качества согласно ISO 13485.

Вторая очередь Центра серийного производства открылась в апреле при участии Михаила Мурашко, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В новом корпусе площадью 4700 м² установлено более 40 единиц современного оборудования и организованы «чистые помещения» с особыми стерильными условиями.

Продукция СамГМУ поставляется во все регионы России и экспортируется в 17 стран мира.

Фото СамГМУ