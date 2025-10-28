Я нашел ошибку
Главные новости:
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В Центральном государственном архиве региона проходит выставка, посвященная истории уголовного розыска

28 октября 2025 14:47
171
Организаторы выставки предлагают изучить историю 20-х годов прошлого века через призму деятельности органов внутренних дел, познакомиться с подлинными архивными документами, которые долгое время хранились в специальных фондах.

На днях, в Центральном государственном архиве Самарской области состоялось открытие выставки уникальных документов, посвященных уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов ХХ века, организованной при участии Музея истории органов внутренних дел регионального главка полиции и поддержке отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

В мероприятии принял участие начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, который отметил важность изучения исторического опыта для решения современных задач и преемственности поколений.

Организаторы выставки предлагают изучить историю 20-х годов прошлого века через призму деятельности органов внутренних дел, познакомиться с подлинными архивными документами, которые долгое время хранились в специальных фондах.

В экспозиции представлены: циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников УР, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел.

Посетителей также заинтересует иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре и динамика раскрытых преступлений за 1925 г. Документальные источники дополнены предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции.

Как отметила руководитель Музея  - полковник милиции в отставке Марина Рачиба: «Данная экспозиция позволяет по-новому взглянуть на историю родного края и оценить подвиг сотрудников, стоявших у истоков становления уголовного розыска, которые в то нелегкое время обеспечивали покой и безопасность граждан».

Выставка будет проходить по 10 декабря текущего года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж.

Познакомиться с ней можно в составе экскурсионной группы по предварительной записи. Телефон для контакта: 200-98-86, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Самара

