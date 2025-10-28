В Центральном государственном архиве региона проходит выставка, посвященная истории уголовного розыска

171

На днях, в Центральном государственном архиве Самарской области состоялось открытие выставки уникальных документов, посвященных уголовному розыску самарской советской рабоче-крестьянской милиции 20-х годов ХХ века, организованной при участии Музея истории органов внутренних дел регионального главка полиции и поддержке отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

В мероприятии принял участие начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, который отметил важность изучения исторического опыта для решения современных задач и преемственности поколений.

Организаторы выставки предлагают изучить историю 20-х годов прошлого века через призму деятельности органов внутренних дел, познакомиться с подлинными архивными документами, которые долгое время хранились в специальных фондах.

В экспозиции представлены: циркуляры, доклады, отчеты начальника уголовного розыска, приказы по личному составу, анкеты, удостоверения сотрудников УР, протоколы обысков, допросов, карточки преступлений, дактилоскопические карты, материалы уголовных дел.

Посетителей также заинтересует иллюстрированная структура административного аппарата в Самаре и динамика раскрытых преступлений за 1925 г. Документальные источники дополнены предметами профессиональной деятельности сотрудников милиции.

Как отметила руководитель Музея - полковник милиции в отставке Марина Рачиба: «Данная экспозиция позволяет по-новому взглянуть на историю родного края и оценить подвиг сотрудников, стоявших у истоков становления уголовного розыска, которые в то нелегкое время обеспечивали покой и безопасность граждан».

Выставка будет проходить по 10 декабря текущего года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж.

Познакомиться с ней можно в составе экскурсионной группы по предварительной записи. Телефон для контакта: 200-98-86, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

12+

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО