Я нашел ошибку
Главные новости:
По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в ПФО по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния.
Более 105 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано в Самарской области за 2024 год
Самарский врач-иммунолог-аллерголог: "Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка"
Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул – профориентационные встречи.
Организовать лофт-пространство для подростков Безымянки в Детском епархиальном центре  помог президентский грант
По данным на конец января 2025 года, объем взносов за весь период действия программы превысил 2,3 миллиарда рублей.
В Самарской области более 80 тысяч человек вступили в Программу долгосрочных сбережений
По вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.
В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел семинар для юридических лиц
Более 100 жителей Самарской области вчера стали обладателями заслуженных знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверений к ним.
Региональный центр тестирования ГТО вручил знаки отличия жителям Самарской области
Жителей Самарской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Жителей Самарской области приглашают стать амбассадорами Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.93
-0.7
EUR 90.18
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи пройдет в Самаре
В школе села Спиридоновка состоялась внеплановая проверка на состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В «ЗИМ Галерее» отпразднуют Масленицу концертом группы Taraxacum
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел семинар для юридических лиц

27 февраля 2025 14:57
96
По вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.

В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел практический семинар по вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. На семинаре выступили сотрудники самарского Росреестра – начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории региона наглядно продемонстрировали возможности использования инновационной системы Росреестра - Национальная система пространственных данных, а также рассказали об электронных услугах и инструментах цифровой трансформации.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области", председатель Общественного совета самарского Росреестра Валерий Фомичев поблагодарил за организацию семинара: «Торгово-промышленная палата является социальным институтом для конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. В связи с технологическим прогрессом в сфере госуправления, очень важно, что на площадке Палаты проходят семинары, которые помогают бизнесу на практике увидеть новейшие инструменты электронной регистрации. Участники могут задать свои вопросы специалистам Росреестра. Мы помогаем избежать ошибок в такой важной сфере, как государственная регистрация, и, в целом помогаем предпринимателям повысить эффективность их деятельности», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 100 жителей Самарской области вчера стали обладателями заслуженных знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверений к ним.
27 февраля 2025, 14:35
Региональный центр тестирования ГТО вручил знаки отличия жителям Самарской области
Более 100 жителей Самарской области вчера стали обладателями заслуженных знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и... Общество
29
«У нас, безусловно, много талантливых исполнителей и коллективов, которые достойно представят наш регион. Я желаю всем ребятам удачи!», - поделилась Ирина Калягина.
26 февраля 2025, 20:37
В Самаре прошли прослушивания Четвертого Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов
«У нас, безусловно, много талантливых исполнителей и коллективов, которые достойно представят наш регион. Я желаю всем ребятам удачи!», - поделилась Ирина... Культура
453
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.
26 февраля 2025, 19:49
Самарский врач-эпидемиолог: рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия. Здравоохранение
502
В центре внимания
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
144
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
178
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
194
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
27 февраля 2025  09:19
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
190
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
708
Весь список