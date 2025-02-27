В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел семинар для юридических лиц

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В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел практический семинар по вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. На семинаре выступили сотрудники самарского Росреестра – начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории региона наглядно продемонстрировали возможности использования инновационной системы Росреестра - Национальная система пространственных данных, а также рассказали об электронных услугах и инструментах цифровой трансформации.

Президент Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области", председатель Общественного совета самарского Росреестра Валерий Фомичев поблагодарил за организацию семинара: «Торгово-промышленная палата является социальным институтом для конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. В связи с технологическим прогрессом в сфере госуправления, очень важно, что на площадке Палаты проходят семинары, которые помогают бизнесу на практике увидеть новейшие инструменты электронной регистрации. Участники могут задать свои вопросы специалистам Росреестра. Мы помогаем избежать ошибок в такой важной сфере, как государственная регистрация, и, в целом помогаем предпринимателям повысить эффективность их деятельности», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области