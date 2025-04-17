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В Тольятти во время рейда полицейские проверили 50 мигрантов

17 апреля 2025 11:11
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В Тольятти во время рейда полицейские проверили 50 мигрантов

В Самарской области полицейские регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности иностранных граждан.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Тольятти при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального Управления Росгвардии провели профилактический рейд на территории Автозаводского района города.

Сотрудники полиции изучили разрешительные и удостоверяющие личность документы более чем у 50 человек. С каждым полицейские провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

При проверке сотрудники полиции выявили и пресекли нарушения миграционного законодательства.

Во время рейда за нарушение срока пребывания на территории Российской Федерации два иностранных гражданина привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ.

Сотрудники полиции напоминают: работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомить Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора с данным работником или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

За неуведомление или нарушение формы и (или) порядка уведомления о заключении и прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи, в том числе для юридических лиц, предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 400 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции обращают внимание: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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