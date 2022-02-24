В Тольятти в Росгвардии поздравили военнослужащих по призыву с Днём защитника Отечества

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Начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, полковник Андрей Тряпичников и его заместитель - подполковник Дмитрий Воложанин поздравили военнослужащих комендантский роты, проходящих службу по призыву.

«Теперь каждый из вас может гордо нести звание защитника Отечества! Берегите свою страну, уважайте традиции, оставшиеся нам от героических предков, и верно храните память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину! Мирного неба вам, крепкого здоровья и успехов в службе» - подчеркнул, поздравляя военнослужащих, полковник Андрей Тряпичников.

Не остались без внимания и военнослужащие, проходящие лечение в медицинском пункте, которым также были вручены подарки.

В Центре была развернута выставка рисунков и поделок от детей военнослужащих и кадет подшефного кадетского класса Росгвардии имени Героя России, генерал-полковника Анатолия Романова.