В Тольятти состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство ГУ МЧС СО

В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок гирь и рывок гирь.
По итогам соревнований места среди команд распределились следующим образом:
В 1 группе:
3 пожарно-спасательный отряд (г. Самара);
31 пожарно-спасательный отряд ( г. Тольятти);
Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 39 (г. Самара).
Во 2 группе:
8 пожарно-спасательный отряд (п. Просвет);
Волжский спасательный центр МЧС России (г. Самара);
Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций (г. Самара).
Всего в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО