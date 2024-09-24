В Тольятти состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство ГУ МЧС СО

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В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялись соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области. Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок гирь и рывок гирь.

По итогам соревнований места среди команд распределились следующим образом:

В 1 группе:

3 пожарно-спасательный отряд (г. Самара);

31 пожарно-спасательный отряд ( г. Тольятти);

Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 39 (г. Самара).

Во 2 группе:

8 пожарно-спасательный отряд (п. Просвет);

Волжский спасательный центр МЧС России (г. Самара);

Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций (г. Самара).

Всего в соревнованиях принимали участие около 50 спортсменов, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО