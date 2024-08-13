В Тольятти состоится фестиваль на открытой воде «Жигулёвская миля-2024»

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С 27 по 29 сентября в Тольятти (Самарская область) состоится фестиваль на открытой воде «Жигулёвская миля 2024». Фестиваль пройдет при поддержке ВРИО губернатора Самарской области Федорищева В.А. и Министерства спорта Самарской области, активной помощи и содействии Администрации городского округа Тольятти. Неизменный титульный партнер – легендарный флагман отечественного автомобилестроения АО «АВТОВАЗ».

Фестиваль на открытой воде «Жигулевская миля 2024» состоится в Самарской области впервые и станет вторым в серии подобных фестивалей, которые проводит команда «Энтузиасты скорости» - организаторы и создатели уникального Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», с 2019 г. ежегодно проходящего на всемирно известном озере, Фестиваля скорости на открытой воде «Балтийская Миля» в Кронштадте и Фестиваля скорости на льду «Жигулевская Миля», который впервые принимала в этом году столица отечественного автопрома. На зимней «Жигулевской Миле» гонщики покоряли ледовые просторы Волги на символической дистанции протяженностью 1433 метра, равной длине конвейера АВТОВАЗа.

Организаторы мероприятия уверены, что такие события помогают приобщить к мировой культуре фестивалей скорости новых участников и зрителей, делая авто-, мото- и водно-моторный спорт доступней и понятней всем, кто неравнодушен к технике, активному отдыху, спорту и путешествиям! Фестиваль также направлен на поддержку в развитии событийного и культурно-познавательного туризма области.

Побороться за звание рекордсменов новой «Жигулевской мили» смогут обладатели уникальных и необычных водно-моторных средств. Организаторы, как всегда, оставляют большой простор для фантазии участников, позволяя воплотить в жизнь самые смелые творческие инженерные идеи. Такой подход делает масштабное мероприятие очень ярким и зрелищным.

В рамках фестиваля пройдут не только гонки на открытой воде, но и фееричный SUP-карнавал и костюмированный велопробег.

По сложившейся традиции уникальных российских фестивалей скорости участникам предстоит преодолеть не классическую милю, а именно особые «Жигулевскую» и «Балтийскую» мили, каждая из которых имеет свое символическое значение:

- «Малая Жигулевская миля» протяженностью 381,2 м. Эта дистанция равна самой высокой точке Жигулевских гор;

- «Балтийская миля» протяженностью 470 м, что соответствует максимальной глубине Балтийского моря.

Зрители Фестиваля смогут получить дополнительный адреналин наблюдая за показательными Гонками Чемпионов на дистанции 1433 м – «Жигулевская миля».

Площадки нового Фестиваля скорости сможет посетить большое количество как российских, так и зарубежных туристов. Незабываемые впечатления им гарантированы!

Организаторы надеются, что «Жигулевская Миля 2024» станет ежегодным знаковым событием для Самарской земли.

Фестиваль скорости на открытой воде «Жигулёвская миля 2024» поддерживают Русское географическое общество, Росзаповедцентр, Росрыболовство и спортивный клуб «Сила ветра».