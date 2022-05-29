В Тольятти прошли тактические учения по тушению лесных пожаров

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В Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Несмотря на отсутствие жаркой и сухой погоды, пожарно-спасательные подразделения уже несколько раз выезжали на тушение лесных очагов горения, которые были оперативно ликвидированы. Для того, чтобы быстро и слаженно тушить лесные пожары и уметь защищать от них населенные пункты, в области проводят пожарно-тактические учения. На днях такие учения прошли в 17 квартале тольяттинского лесничества.

Задачи учения состояли в проверке реальности планов тушения пожаров на территории тольяттинского лесничества, определении готовности сил и средств тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона к тушению лесных пожаров, а также в отработке вопросов взаимодействия всех сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров с угрозой их перехода на населённые пункты.

По тактическому замыслу учения пожар произошел в 17 лесном квартале тольяттинского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на санаторий «Лесное». Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона.

Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства МКУ «Тольяттинское лесничество», пожарно-спасательных подразделений 31 пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», а также медицинских организаций, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Руководил проведением учения заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Игорь Николаевич Быков.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться на санаторий «Лесное».

Всего в пожарно-тактических учениях было задействовано 63 человека и 26 единиц техники.

Обращаем внимание, что место проведения пожарно-тактических учений было выбрано не случайно. Именно в данных лесных кварталах под № 17, 25 и 26 тольяттинского лесничества в июле прошлого года произошел крупный лесной пожар, уничтоживший более 150 га лесных насаждений. Пожар был полностью ликвидирован в короткие сроки, благодаря мужеству, стойкости, а также слаженным и профессиональным действиям всех участников тушения пожара.

В результате их работы удалось не допустить перехода огня на жилые дома Портпоселка Центрального района г. Тольятти, а также на санаторий «Лесное», отстоять и сохранить тольяттинский лес, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО