Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент Турции ранее сообщил, что он также намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Путин и Эрдоган планируют 30 мая провести телефонный разговор
В течение двух дней на паркет выйдут свыше 900 танцевальных пар из 22 регионов Российской Федерации.
В Самаре стартовал 20-й Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2022" по танцевальному спорту
Каждый свой визит в родной город Екатерина Пирожкова сопровождает встречей с гимнастками Самарской губернии.
Екатерина Пирожкова провела благотворительный мастер-класс с самарскими гимнастками
В этом году заявилось более 120 команд, которые выявляют сильнейших в футболе, стритболе и чир спорте.
В Самаре проходят финалы городского турнира "Высший класс!"
Несмотря на отсутствие жаркой и сухой погоды, пожарно-спасательные подразделения уже несколько раз выезжали на тушение лесных очагов горения.
В Тольятти прошли тактические учения по тушению лесных пожаров
В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"
В Самаре разрешили строительство 34-этажного дома напротив ТОЦ "Вертикаль"
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено
Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено
В первую очередь необходимо импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы
В первую очередь необходимо импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают самарцы
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти прошли тактические учения по тушению лесных пожаров

29 мая 2022 14:36
139
Несмотря на отсутствие жаркой и сухой погоды, пожарно-спасательные подразделения уже несколько раз выезжали на тушение лесных очагов горения.

В Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Несмотря на отсутствие жаркой и сухой погоды, пожарно-спасательные подразделения уже несколько раз выезжали на тушение лесных очагов горения, которые были оперативно ликвидированы. Для того, чтобы быстро и слаженно тушить лесные пожары и уметь защищать от них населенные пункты, в области проводят пожарно-тактические учения. На днях такие учения прошли в 17 квартале тольяттинского лесничества.

Задачи учения состояли в проверке реальности планов тушения пожаров на территории тольяттинского лесничества, определении готовности сил и средств тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона к тушению лесных пожаров, а также в отработке вопросов взаимодействия всех сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров с угрозой их перехода на населённые пункты.

По тактическому замыслу учения пожар произошел в 17 лесном квартале тольяттинского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на санаторий «Лесное». Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона.

Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства МКУ «Тольяттинское лесничество», пожарно-спасательных подразделений 31 пожарно-спасательного отряда, аварийно-спасательной службы МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», а также медицинских организаций, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Руководил проведением учения заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Игорь Николаевич Быков.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться на санаторий «Лесное».

Всего в пожарно-тактических учениях было задействовано 63 человека и 26 единиц техники.

Обращаем внимание, что место проведения пожарно-тактических учений было выбрано не случайно. Именно в данных лесных кварталах под № 17, 25 и 26 тольяттинского лесничества в июле прошлого года произошел крупный лесной пожар, уничтоживший более 150 га лесных насаждений. Пожар был полностью ликвидирован в короткие сроки, благодаря мужеству, стойкости, а также слаженным и профессиональным действиям всех участников тушения пожара.

В результате их работы удалось не допустить перехода огня на жилые дома Портпоселка Центрального района г. Тольятти, а также на санаторий «Лесное», отстоять и сохранить тольяттинский лес, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
29 мая 2022  12:59
Жители Самарской области больше не будут платить за отопление летом
197
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022  21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
535
названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
28 мая 2022  12:52
Названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки
622
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
27 мая 2022  14:00
В Самаре состоялось торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница-2022»
789
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
27 мая 2022  12:11
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
574
Весь список