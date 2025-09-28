В Тольятти прошли соревнования огнеборцев по гиревому спорту

157

В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда прошли соревнования по гиревому спорту на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области.

Состязания, в которых приняли участие 7 команд, проводились в пяти весовых категориях.

Спортсмены-гиревики соревновались в выполнении упражнений на силу и выносливость: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. Итоговая сумма баллов в двоеборье складывалась из результатов спортсменов в обоих видах упражнений.

По итогам соревнований победу одержала команда 31 пожарно-спасательного отряда, которой достался переходящий кубок первенства в соревнованиях по гиревому спорту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО