В Тольятти прошли пожарно-тактические учения в Академии футбола имени Юрия Коноплёва

108

На базе Академии футбола имени Юрия Коноплёва в Тольятти состоялись пожарно-тактические учения с участием пожарно-спасательных подразделений МЧС России и сил субъектовой пожарной охраны.

По тактическому замыслу, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже учебного корпуса. Площадь условного пожара составила 20 квадратных метров. На четвёртом этаже оказались люди, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться из-за сильного задымления.

Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к ликвидации условного пожара и спасению людей. Для эвакуации были задействованы автолестница и специальные спасательные устройства. Пострадавшие были успешно выведены в безопасную зону.

Учения позволили отработать взаимодействие пожарных с администрацией учреждения и проверить готовность систем противопожарной защиты здания. Все поставленные цели были достигнуты.

Фото: ГУ МЧС СО