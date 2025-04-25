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По тактическому замыслу, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.
В Тольятти прошли пожарно-тактические учения в Академии футбола имени Юрия Коноплёва
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В Тольятти прошли пожарно-тактические учения в Академии футбола имени Юрия Коноплёва

25 апреля 2025 21:23
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По тактическому замыслу, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже учебного корпуса.

На базе Академии футбола имени Юрия Коноплёва в Тольятти состоялись пожарно-тактические учения с участием пожарно-спасательных подразделений МЧС России и сил субъектовой пожарной охраны.

По тактическому замыслу, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже учебного корпуса. Площадь условного пожара составила 20 квадратных метров. На четвёртом этаже оказались люди, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться из-за сильного задымления.

Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к ликвидации условного пожара и спасению людей. Для эвакуации были задействованы автолестница и специальные спасательные устройства. Пострадавшие были успешно выведены в безопасную зону.

Учения позволили отработать взаимодействие пожарных с администрацией учреждения и проверить готовность систем противопожарной защиты здания. Все поставленные цели были достигнуты.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Тольятти

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