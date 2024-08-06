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Необычное объявление появилось на популярной интернет-прощадке. Там продают водоем, который назвали «озеро малое рыбоводное». Как следует из описания, находится оно в Центральном районе Тольятти на улице Ларина, 190. Общая площадь — 4 гектара.

— Таких объeктов бoльше не будет. Озеро малое рыбоводное. Находится в собственности. Bодa чистая. B пpошлом гoду Былo сделано заключeниe Cаpaтовcкoго филиала федерального учреждения ‘’BНИРО’’нoмep 01–10/1211 и 01–10/1212 от 14.06.23 o качeствe воды. Moжно разместить коттеджный посёлок или организовать кемпинг отдых. Для каждого озера можно отмежевать дополнительно участок 7 гектаров, пишет 63.ру.

- По запросу направлю документы на собственность. Цена — 6 миллионов рублей, — написал продавец.

Имя владельца водоема в объявлении не раскрыто, зато он выложил карту с точным местом расположения актива.