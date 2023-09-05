В Тольятти отметили 20-летие знаменитой футбольной «Академии Коноплева»

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Во вторник, 5 сентября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева. Известной спортивной школе губернии исполнилось 20 лет. Сегодня это уникальный учебно-тренировочный комплекс, имеющий статус Регионального центра РФС, который занимается привлечением и воспитанием юных футболистов.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что за 20 лет - небольшой срок по футбольным меркам - академия многого достигла: «Выпустила настоящих звезд российского и мирового футбола, парней, которые защищали в разные годы честь нашей страны на самых главных турнирах, в том числе на чемпионате мира по футболу, который прошел здесь на самарской земле и, конечно, в нашей прекрасной России». Глава региона выразил уверенность, что и те ребята, кто сегодня делает первые шаги в футболе, будут преумножать славу и российского футбола, и славу академии Коноплева.

В копилке футболистов – воспитанников академии - победы в межрегиональных, всероссийских и международных турнирах. На Чемпионате мира по футболу 2018 года трое выпускников Академии защищали честь России. Сегодня в РПЛ играет 20 воспитанников Академии, 60 - в ФНЛ и ПФЛ. В настоящее время здесь бесплатно занимаются более 260 человек. С ними работают 33 тренера.

Глава региона подчеркнул заслуги наставников, их заботу и внимание, умение разглядеть в каждом ребенке, начинающем спортсмене талант.

«Я уверен, что у Академии светлое будущее, мы в приподнятом настроении встречаем этот юбилей», - сказал губернатор. Он напомнил, что в целях развития академии Правительством Самарской области было заключено партнерское соглашение с группой компаний «Акрон». Сотрудничество направлено на масштабное преобразование академии. Появятся полноценная футбольно-тренировочная база, а это и новые поля, и оздоровительный комплекс, и крытый манеж. Часть работ уже выполнена. Так, уже постелено новое футбольное поле, выполнены работы по обновлению материально-технической базы.

«Все наши договоренности сегодня соблюдаются», - отметил руководитель области, поблагодарив главу «Акрона» Павла Морозова за сотрудничество.

Губернатор напомнил, что когда-то академия прошла очень непростые времена. Но сегодня ситуация иная, внимание к развитию спорта в Самарской области первостепенное. «Мы строим новые стадионы, футбольные манежи, физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены, открытые площадки для занятий спортом, так называемые ФОКОТы, открываем площадки для занятия спортом в каждом сквере парке, в каждой территории, которую мы сегодня с любовью к родной земле благоустраиваем. Благоустройство на самарской земле имеет масштабы, которых не было никогда. Эту работу мы осуществляем при прямой поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина - именно он стал инициатором национальных проектов, благодаря которым сегодня такое внимание к физкультуре, спорту, к развитию спортивной инфраструктуры. Мы продолжим эту работу, вне всякого сомнения», - заверил руководитель области.

Результаты этих усилий, как сообщил губернатор, фиксируются и в цифрах: более 51 % жителей Самарской области на регулярной основе занимаются спортом, хотя всего 4 года назад этот показатель был 38%.

«Вместе с Правительством Самарской области планируем сделать достаточно серьезный рестарт этого проекта. Мы запустили первое футбольное поле, в этом году запустим котельную, в ближайшие дни приступим к реконструкции манежа – хотим успеть до холодов привести его в полный порядок. Отремонтировали общеобразовательную школу, делаем инвестиции в общежитие. В следующем году появится футбольный манеж 90 на 60, еще два футбольных поля, новый спортивно-оздоровительный центр – ФОК. Все это займет какое-то время, но мы стараемся идти с опережением планов», - рассказал о планах генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

«Очень приятно, что сейчас академия амбициозна, правильно развивается в современном ключе. Могу пожелать только успехов, потому что в этом месте не может быть и не будет по-другому», - сказал главный тренер ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин, который несколько лет проработал в академии.

Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел здание академии, раздевалки, восстановительный центр, учебные классы, тренажерный зал, оценил качество проведенного ремонта. Игорь Осинькин пояснил, что с современным ремонтом все стало на порядок функциональнее. «Время идет - больше понимания, как спортивное пространство организовывать. Хорошо, что это так происходит», - отметил глава региона.

Он также осмотрел новое поле, пообщался с ребятами, которые тренируются на базе академии. Здесь ребята проходят не только курс спортивной подготовки, для них организован учебный процесс на базе общеобразовательной школы, с 5 по 11 класс. Расписание занятий составляется таким образом, чтобы воспитанники могли и ходить на уроки, и тренироваться. «Все здесь в одном комплексе, удобно, комфортно для детей и для сотрудников нашей академии», - рассказала педагог-организатор, учитель искусства Анна Павкина, которая работает в академии с самого начала. По ее словам, модернизация коснулась и общеобразовательного направления академии: в школе сделали ремонт, сменили оборудование, закупили компьютеры, учебные пособия.

В рамках торжественной церемонии Благодарностью Губернатора Самарской области были отмечены тренеры и учителя, проработавшие в академии практически с самого ее образования. В их числе - Юрий Елчев. Он посвятил спорту более 35 лет своей жизни. Вместе с Юрием Коноплевым стоял у истоков создания академии. На протяжении 4 лет, с 2019 по 2022 годы, был главным тренером «Академии футбола имени Юрия Коноплева». Его выпускники играют в командах российской премьер-лиги. Сегодня он является куратором академии и наставляет тренеров, передает им свои знания и умения. «Академия показала, что умеет с детьми работать», - отметил он.

Глава региона Дмитрий Азаров с особой благодарностью вспомнил основателя академии Юрия Коноплева и поблагодарил семью бизнесмена и мецената, которая разделила праздник с собравшимися.

«Я хотела бы сказать огромное спасибо всем за то, что академия продолжает жить, развиваться и носить имя Юрия Коноплева. Я надеюсь, что в дальнейшем академия выпустит еще немало звездочек, а мы, в свою очередь, будем гордиться вашими успехами, победами, достижениями», - обратилась к присутствующим на празднике вдова Юрия Коноплева Ирина Коноплева.

«У академии есть замечательный девиз «Россия, ты можешь больше». Но уверен, и академия может больше. Вперед, академия Коноплева», - обратился губернатор.

Фото: Дмитрий Бурлаков