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В Тольятти открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для молодых инвалидов
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В Тольятти открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для молодых инвалидов

24 октября 2022 15:36
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После того, как ребята освоят бытовые навыки, у них появится возможность отдельного проживания при помощи родственника или соцработника.

В Тольятти на базе комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для граждан, страдающих психическими расстройствами. С начала прошлой недели сюда заселились пять инвалидов молодого возраста.

Дом добрых сердец - так центр назвали сами жильцы. Теплая встреча и много гостей - к новоселью готовились с особым трепетом. Новое отделение посетили министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева; врио Уполномоченного по правам ребенка Самарской области Марина Тарасова; председатель правления РБОО «Центр лечебной педагогики», член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова, заместитель директора Благотворительного фонда «Образ жизни» Филипп Воронин. Гости пообщались с ребятами, услышали их пожелания и первые отзывы об их новом доме.

Стоит отметить, что это первый в своем роде проект, реализованный в Самарской области. «Мы долго готовились к открытию данной квартиры. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров давал нам поручение подумать, как можно сделать максимальные условия для ребят, кто живет в пансионатах для инвалидов, более домашними для большей их социализации. Дмитрий Игоревич поручил подобрать именно ту социализированную среду, ту инфраструктуру, которая позволит нашим ребятам трудоустроиться, войти в динамику города, его ритм и почувствовать себя полноценным человеком. У нас в планах на следующие 3-5 лет открывать подобные квартиры и в других городах тоже. Но мы должны работу вести в синхроне с ребятами, которые должны быть действительно готовыми получить путевку в жизнь, в свою полноценную хорошую жизнь», - отметила министр социально-демографической и семейной политики самарской области Регина Воробьёва.

«Интересная инициатива по развитию сопровождаемого проживания и созданию тренировочного дома. Мне кажется, у этого дела большие перспективы», - оценила Председатель правления Центра лечебной педагогики (г. Москва), член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова.
За плечами многих новоселов - проживание в стационарных учреждениях для инвалидов. «Я всю жизнь по детским домам и по пансионатам. Вот хочу самостоятельно научиться жить, не хочу зависеть от кого-то», - поделилась подопечная отделения для сопровождаемого проживания Екатерина Кирюхина.

В отделении предусмотрены двухместные комнаты для проживания, кухня, гостиная, социально-бытовая комната, гостевая комната, комната для досуга и общения и др. За счет средств областного бюджета здесь провели ремонт, установили необходимое оборудование для комфортного проживания. На каждый день предусмотрен четкий распорядок дня, распределение бытовых обязанностей и планирование собственного досуга. С проживающими постоянно находятся психолог и специалисты по социальной работе.

«На первоначальном этапе надо выявить ресурсы ребят: кто что уже умеет, кто чего не умеет. Полностью сейчас сосредоточены на обучении навыкам поведения и вообще жизни в быту. То есть они сами готовят себе еду, ходят в магазин, рассчитывают свой бюджет, планируют свой досуг. У кого какие увлечения: кто-то любит вязать, а кому-то нужны экскурсии, и вот исходя из их потребностей мы планируем тоже свою работу», - рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Анна Бурлакова.

Еще одна участница проекта Александра Качалова говорит, что хочет поменять свою жизнь в лучшую сторону и очень постарается это сделать. Впервые здесь девушка начала готовить. «Делали все вместе суп, два раза пекли шарлотку, в ближайшее время хотим попробовать сделать пельмени. Мне очень здесь нравится», - говорит о своих впечатлениях Александра.

Задача программы сопровождения - обучить ребят обычным бытовым навыкам, самостоятельному приготовлению пищи, санитарно-гигиеническим навыкам, а также умению выходить в социум, пользоваться общественным транспортом, посещать общественные социально значимые организации и культурные мероприятия. В перспективе – их профессиональное самоопределение и по возможности трудоустройство или определение вариантов трудовой занятости.

После того, как ребята освоят бытовые навыки, у них появится возможность отдельного проживания при помощи родственника или соцработника.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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