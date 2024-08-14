В Тольятти общественники пристально проверили работу РЭО

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Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг».

В рамках общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Яна Левина посетила регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел.

Проверку общественница начала с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратила внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Далее Яна Игоревна ознакомилась с графиком приема граждан, узнала об особенностях организации работы РЭО.

Общественница присутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения. Яна Левина убедилась, что в помещении организована видеофиксация, жалоб со стороны курсантов не поступало.

Затем, представительница общественности побеседовала с тольяттинцами, пришедшими в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовавшись качеством обслуживания. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, быстроту оказания услуг. Нареканий со стороны граждан при получении государственных услуг не поступило.

Кроме того, во время общения с гражданами, общественница вручила каждому посетителю памятки, разработанные при поддержке Общественного совета при областном главке полиции, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции.