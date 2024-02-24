В Тольятти для сотрудников МЧС состоялся торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

129

В Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялся торжественный концерт. Вместе с сотрудниками МЧС России в мероприятии приняли участие ветераны Тольяттинского гарнизона пожарной охраны с семьями, а также учащиеся и студенты средних профильных профессиональных и высших учебных заведений города – ТСЭК и ТГУ.

В программу праздника вошли номера творческих коллективов подразделений 31 пожарно-спасательного отряда и приглашенных артистов. Так, старший пожарный 70 ПСЧ Борис Протасенко выступил с песней из жанра пожарного барда «Расскажи мне, дружище», а начальник караула 69 ПСЧ Александр Емелин исполнил песню о работе огнеборцев – «Блики» автора Михаила Кутюкина. Солист образцового ансамбля народной песни «Прялица» Макар Таневицкий исполнил военные песни «Два орла» и «Идет солдат по городу», а солисты вокальной студии «Джем» атмосферно и непередаваемо спели любимые всеми песни военных лет и песни из советского кино о Великой Отечественной войне «В землянке» и «От героев былых времен».

Председатель первичной ветеранской организации 31 пожарно-спасательного отряда Александр Александрович Балушкин напомнил всем собравшимся имена героев – сотрудников и работников пожарной охраны Тольяттинского гарнизона, участников и ветеранов боевых действий военных конфликтов ХХ века, а также участников Специальной военной операции на Украине. Также с поздравительным словом к действующим сотрудникам обратился Валентин Васильевич Юшин – ветеран боевых действий, участник ОКСВ в Демократической республике Афганистан.

По окончании официальной и торжественной части мероприятия для всех гостей была организована выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, стоящей на вооружении подразделений 31 пожарно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО