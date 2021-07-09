В Тольятти дерзкая кража из магазина раскрыта за несколько часов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря активной работе с/х товаропроизводителей достигнута положительная динамика по основным производственным показателям отрасли животноводства. 
В Самарской губернии растут надои молока
В настоящее время в регионе обсуждается введение системы паспортов коллективного иммунитета для предприятий с охватом вакцинацией не менее 60% работников.
В Самарской области обсуждают возможность введения COVID-паспортов
Руководитель департамента вручил государственные награды Самарской области и награды Губернатора Самарской области.
В Самаре чествовали лучших работников почтовой отрасли
5000 рублей ежемесячно.
Городские стипендии за достижения в сфере культуры и искусства  получат 50 юных самарцев
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
Сбер открыл первый офис нового формата в Самаре
Супружеские пары, которые внесли вклад в укрепление традиционных семейных ценностей и в общественную жизнь города.
Елена Лапушкина наградила супружеские пары медалью «За любовь и верность» 
Развеял мифы заведующий инфекционными отделениями №1 и №2 клиник СамГМУ Дмитрий Константинов.
ЦУР СО собрал 7 популярных мифов о вакцинации
Она сдавала экзамен по русскому языку, математике, биологии и информатике.
Школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти дерзкая кража из магазина раскрыта за несколько часов

9 июля 2021 15:24
120
Возбужденно уголовное  дело.

В отдел полиции Тольятти поступило сообщение о краже техники из магазина на улице Фрунзе. По словам администратора торговой точки, неизвестный похитил акустическую  систему,  стоимостью  порядка восьми тысяч рублей.

"В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли улики, оставленные рядом с похищенной техникой. Пригодные для идентификации следы пальцев рук были проверены по автоматизированным базам данных. Так, эксперты-криминалисты установили совпадение  изъятых следов с имеющимися в базе – они принадлежали ранее судимому за совершение  аналогичного преступления 30-летнему жителю Автозаводского района", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Спустя несколько часов, полицейские установили местонахождение вора и задержали его.  Мужчина пояснил, что пока сотрудник магазина был занят покупателями, он похитил  акустическую систему и продал незнакомому человеку за 1000 рублей. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбужденно уголовное  дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: кража магазин \ Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Букет попал в Книгу рекордов России.
08 июля 2021, 18:53
В День семьи, любви и верности в Тольятти собрали самый большой свадебный букет в России
Букет попал в Книгу рекордов России. Общество
525
Грабитель сорвал с женщины цепочку с кулоном в Тольятти
28 июня 2021, 11:41
Грабитель сорвал с женщины цепочку с кулоном в Тольятти
Женщина не успела запомнить приметы злоумышленника, она успела увидеть лишь направление, в котором скрылся ее обидчик. Криминал
669
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
29 мая 2021, 12:28
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
В конце апреля текущего года жительница Автозаводского района Тольятти потеряла свою банковскую карту на улице. Происшествия
831
В центре внимания
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
9 июля 2021  13:23
Резкий рост: 255 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
228
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
9 июля 2021  13:09
Вандалы уже разоряют обновленную вертолетку в Самаре
382
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
9 июля 2021  13:03
В Казани состоялась презентация первого туристического поезда в Самарскую область
209
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
477
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
387
Весь список