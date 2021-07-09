В Тольятти дерзкая кража из магазина раскрыта за несколько часов

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В отдел полиции Тольятти поступило сообщение о краже техники из магазина на улице Фрунзе. По словам администратора торговой точки, неизвестный похитил акустическую систему, стоимостью порядка восьми тысяч рублей.

"В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли улики, оставленные рядом с похищенной техникой. Пригодные для идентификации следы пальцев рук были проверены по автоматизированным базам данных. Так, эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых следов с имеющимися в базе – они принадлежали ранее судимому за совершение аналогичного преступления 30-летнему жителю Автозаводского района", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Спустя несколько часов, полицейские установили местонахождение вора и задержали его. Мужчина пояснил, что пока сотрудник магазина был занят покупателями, он похитил акустическую систему и продал незнакомому человеку за 1000 рублей. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбужденно уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУ МВД СО