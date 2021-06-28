Грабитель сорвал с женщины цепочку с кулоном в Тольятти

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Сотрудникам полиции поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Дзержинского, у 52-летней жительницы Автозаводского района Тольятти открыто похитили золотую цепочку и кулон.

Из материалов уголовного дела следует, что в вечернее время у подъезда дома к потерпевшей подбежал мужчина и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Женщина не успела запомнить приметы злоумышленника, она успела увидеть лишь направление, в котором скрылся ее обидчик.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили заявительницу, провели поквартирный обход многоквартирных домов, находящихся в непосредственной близости от места грабежа, установили и опросили возможных очевидцев.

Проверяя места вероятного сбыта похищенного, оперуполномоченные уголовного розыска установили, что ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 32-летний местный житель в день грабежа сдал в ломбард аналогичные похищенным цепь и кулон и может быть причастен к совершению преступления. Установив местонахождение подозреваемого, оперативники задержали его во дворе одного из домов расположенных по улице Степана Разина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный местный житель признал вину в содеянном и пояснил, что золотые украшения он реализовал в комиссионном магазине, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Часть похищенного имущество сотрудники полиции изъяли в указанной злоумышленником торговой точке и вернули владелице. Принимаются меры к розыску уже реализованного украшения.