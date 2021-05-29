Я нашел ошибку
Главные новости:
Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе
Мужчина под видом трудоустройства украл инструменты в Исаклинском районе
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты
Google впервые подала в суд на Роскомнадзор
Google впервые подала в суд на Роскомнадзор
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области
Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области
11 тысяч женщин судятся с Google за неравную зарплату с мужчинами
11 тысяч женщин судятся с Google за неравную зарплату с мужчинами
Еще в одном городе Самарской области предложили построить метро
Еще в одном городе Самарской области предложили построить метро
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты

29 мая 2021 12:28
43
В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты

В конце апреля текущего года жительница Автозаводского района Тольятти потеряла свою банковскую карту на улице. Пропажу женщина обнаружила только через несколько часов, когда ей стали приходить сообщения на мобильный телефон о списании денег со счета. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию Тольятти.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского  района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.

В результате проведённой работы правоохранители установили приметы подозреваемого. Ориентировка с описанием злоумышленника доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы разыскиваемого: мужчина, рост 165-174, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, темные волосы, на лице медицинская маска.

Особая примета: прическа - виски бритые, на макушке длинные темные волосы,  завязанные в хвост.

Был одет: свитер с длинными рукавами синего цвета, белая футболка, рваные джинсы синего цвета, спортивные кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-45-27,  89278931713 или 112.  Конфиденциальность гарантирована.

 

Теги: банковские карты кража розыск Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области хотят вернуть прямые выборы мэра
28 мая 2021, 13:58
В Самарской области хотят вернуть прямые выборы мэра
Отменить назначение глав и ввести голосование предлагают депутаты из Тольятти. Политика
290
После праздничного застолья житель Самарской области стащил банковскую карту приятеля
25 мая 2021, 11:42
После праздничного застолья житель Самарской области стащил банковскую карту приятеля
Мужчина заблокировал банковскую карту только через четыре дня, после чего обратился в полицию. Криминал
403
В Тольятти ищут девушку, подозреваемую в краже
19 мая 2021, 11:00
В Тольятти ищут девушку, подозреваемую в краже
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемой.
Криминал
552
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
420
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
388
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
383
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
684
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
708
Весь список