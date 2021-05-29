В Тольятти ищут подозреваемого в краже денег с банковской карты

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В конце апреля текущего года жительница Автозаводского района Тольятти потеряла свою банковскую карту на улице. Пропажу женщина обнаружила только через несколько часов, когда ей стали приходить сообщения на мобильный телефон о списании денег со счета. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию Тольятти.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.

В результате проведённой работы правоохранители установили приметы подозреваемого. Ориентировка с описанием злоумышленника доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы разыскиваемого: мужчина, рост 165-174, на вид 25-35 лет, худощавого телосложения, темные волосы, на лице медицинская маска.

Особая примета: прическа - виски бритые, на макушке длинные темные волосы, завязанные в хвост.

Был одет: свитер с длинными рукавами синего цвета, белая футболка, рваные джинсы синего цвета, спортивные кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-45-27, 89278931713 или 112. Конфиденциальность гарантирована.