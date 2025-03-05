В технопарке «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора

90

В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пройдет традиционный День инноватора. Он призван помочь технологическим предпринимателям разобраться в возможностях, созданных на уровне региона и страны для развития инновационных проектов.

Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов России по уровню инновационной активности организаций. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

27 марта День инноватора пройдет для начинающих предпринимателей и студентов, которые только готовятся стартовать в предпринимательстве.

«Мы регулярно проводим встречи с бизнес-сообществом, чтобы в живом диалоге рассказать об услугах, мерах поддержки, ответить на все волнующие предпринимателей вопросы. И такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В мероприятии примут участие начинающие предприниматели, представители бизнеса, уже имеющие значительные финансовые результаты, инноваторы с проектами на стадии идеи, студенты.

В этом году технопарк планирует провести два Дня инноватора, разделив участников и сформировав деловую программу с учетом их интересов и потребностей.

27 марта на площадке Дня инноватора участники смогут получить информацию о финансовых, грантовых, образовательных и многих других инструментах поддержки проектов. Эксперты расскажут о региональных и федеральных программах поддержки молодых технологических предпринимателей и стартапов, включая студенческие проекты. Участники получат практические рекомендации и пошаговые инструкции от успешных предпринимателей.

Также участники узнают о конкурсах Фонда содействия инновациям, Инновационного фонда Самарской области и преимуществах статуса резидента технопарка, примут участие в тематических мастер-классах.

Организаторами события выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк «Жигулевская долина».

Участие бесплатное. Регистрация и программа: vk.cc/cF6FYL.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области