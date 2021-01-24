В Татьянин день студенты Самарской области смогут бесплатно посетить катки

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В понедельник, 25 января, в России отмечается День студента, так же известный, как День Святой Великомученицы Татьяны, которая является покровительницей учащихся. В этот праздник все самарские студенты могут принять участие в акции «Зачётный каток» и бесплатно покататься.

Молодые люди смогут взять на прокат коньки бесплатно или со значительной скидкой, а также получить скидку в точках питания, расположенных на катках или рядом с ними. Такой нtобычный подарок учащиеся вузов получат на главных открытых ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Для этого нужно будет предъявить студенческий билет. Помимо этого при предоставлении «корочки» будет возможно пройти бесплатно на некоторые платные катки Тольятти и Новокуйбышевске.

Среди ледовых площадок, которые примут участие в акции - каток на площади Куйбышева, на площади Славы, в парке Гагарина, в парке Дружбы, в парке Металлургов, на Самарской набережной, во дворце спорта "Волгарь", а также СК "Кристалл" и на стадионе "Торпедо" в Тольятти и на стадионе "Нефтяник" в Новокуйбышевске, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com