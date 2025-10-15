Я нашел ошибку
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы

15 октября 2025 17:43
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по ПФО полковник полиции Галкин Сергей Борисович, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Кудряшов Александр Сергеевич, председатель Думы г.о. Сызрань Митко Сергей Викторович, заместитель председателя Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Крупеня Виктор Николаевич, личный состав линейного отдела.

За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

По итогам рассмотрения 534 заявлений (сообщений) о преступлениях возбуждено 154 уголовных дела, при этом раскрываемость увеличилась до 74,05%.

Заметно снизилось количество особо тяжких преступлений (на 63%), а также преступлений, совершенных в общественных местах (на 55%), но увеличилось количество краж (на 2,9%). Также отмечено снижение количества выявленных преступлений в сфере экономики (на 29%).

По итогам полугодия количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сызранскими транспортными полицейскими составляет более 1,8 килограммов.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела выявлено 2253 административных правонарушения. Наложено штрафов на сумму 900 тысяч рублей.

Председатель Думы г.о. Сызрань Митко Сергей Викторович оценил результативность работы транспортных полицейских, которые несмотря на некомплект личного состава, демонстрируют эффективность и всегда готовы прийти на помощь гражданам и выразил благодарность сотрудникам Сызранского линейного отдела за службу.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

 

 

 

 

