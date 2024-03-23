В Сызранской горбольнице огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

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В Сызранской городской больнице прошло пожарно-тактическое учение (ПТУ) по отработке взаимодействия подразделений 7 пожарно-спасательного отряда с инженерно-техническими службами медучреждения и службами жизнеобеспечения города при тушении условного пожара.

В учениях был задействован личный состав и техника, Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона.

ПТУ проводилось в целях определения степени подготовки, знаний и умений личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей на объектах с массовым пребыванием людей и высокой пожарной нагрузкой.

На учении огнеборцы отработали действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей из здания и оказанию первой помощи пострадавшим.

Всего в ПТУ были задействованы 43 человека личного состава и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО