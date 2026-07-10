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В Сызрани вступил в силу обвинительный приговор ранее неоднократно судимому мошеннику

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В Сызрани вступил в силу обвинительный приговор ранее неоднократно судимому мошеннику

В декабре прошлого года в полицию Сызрани обратился местный житель 1979 года рождения, который сообщил о том, что заключил договор аренды электроинструментов с ранее не знакомым 55-летним местным жителем. Арендатор внес оплату за пользование электрогенератором за сутки. Затем клиент продлил срок аренды инструмента и дополнительно попросил отбойный молоток. По завершении времени договора арендатор перестал платить и отвечать на звонки собственника инструментов. Поняв, что самостоятельно с проблемой не справится, мужчина обратился за помощью в полицию, предоставив документы о причинении ущерба на общую сумму 40 тысяч рублей.

Оперуполномоченные, изучив показания заявителя и предоставленный им договор аренды, предположили, что к хищению причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина дал признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждены, объединены в одно производство, расследованы и направлены в суд два уголовных дела.

В ходе расследования следователь полиции разъяснил права и обязанности подозреваемому, а также провел с ним работу по добровольному возмещению ущерба пострадавшему. Злоумышленник сознался, что электрогенератор и отбойный молоток присвоил для дальнейшего использования в личных целях и спрятал их в подвале собственного дома. В этот же день полицейские вернули похищенное имущество законному владельцу.

Сызранский городской суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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