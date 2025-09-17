В Сызрани военно-патриотического клуб под руководством председателя Совета ветеранов линейного отдела занял призовое место на областных военно-спортивных играх

101

Председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Дектярев Сергей Анатольевич вошел в состав судейской коллегии военно-спортивных игр «ПОЛИГОН-2025».

Мероприятие организовано Самарским региональным отделением Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Судейство на полигоне осуществляли офицеры из различных силовых структур, ветераны боевых действий, участники СВО.

Команда города Сызрани была представлена воспитанниками военно-патриотического клуба «Наследники Победы» Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. Ребята достойно проявили себя в ходе сложных испытаний, включавших пулевую стрельбу, метание ножей и гранат, снаряжение магазина патронами, неполную разборку и сборку автомата Калашникова, оказание первой помощи на поле боя и тактическую игру «Лазертаг».

Сергей Анатольевич лично оценивал выполнение нормативов по неполной разборке-сборке АК-74 и снаряжению магазина. Его воспитанники из военно-патриотического клуба «Наследники Победы» на этих этапах провели для других участников показательные мастер-классы.

По итогам соревнований команда ВПК «Наследники Победы» завоевала общекомандное третье место в тактической игре «Лазертаг».

Помимо состязательной программы, для всех гостей мероприятия была организована выставка образцов современного и исторического боевого оружия, а завершился день торжественной церемонией награждения победителей и праздничным концертом.