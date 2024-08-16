В Сызрани в здании школы прошли пожарно-тактические учения

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По легенде, возгорание возникло в подсобном помещении спортивного зала на втором этаже. Создалась угроза быстрого распространения огня и опасных для человека продуктов горения. Система противопожарной защиты здания и пожарная сигнализация сработали в штатном режиме. Во время эвакуации один человек оказался в дымовой ловушке и не смог выбраться самостоятельно. Огнеборцы, прибывшие на место пожара, вывели пострадавшего на свежий воздух, используя специальное спасательное оборудование.

Условный пожар был успешно потушен на площади 25 квадратных метров.

Тренировочное пожарно-тактическое занятие прошло успешно, все поставленные цели были достигнуты!