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В Сызрани транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

6 мая 2025 17:43
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Местные жители и гости города благодарили за поздравления, прикрепляя символ воинской славы у себя на груди.

Накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на железнодорожном вокзале ст. Сызрань-1 сотрудники транспортной полиции и студенты поздравили пассажиров и гостей города с предстоящим праздником.

Заместитель начальника ЛО МВД России - начальник отделения (по работе с личным составом) Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Олеся Чувашлова, сотрудники, осуществляющие охрану общественного порядка, а также сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела совместно с волонтерами Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета и Сызранского политехнического колледжа вручили гражданам георгиевские ленточки как дань светлой памяти, уважения ветеранам, благодаря которым была одержана Великая Победа.

Особое внимание правоохранители уделяли родителям с детьми, в свою очередь, напоминая им о правилах безопасного поведения детей на объектах железнодорожного комплекса.

Местные жители и гости города благодарили за поздравления, прикрепляя символ воинской славы у себя на груди.

 

Фото:  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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