в Сызрани суд конфисковал авто у пьяного рецидивиста

В июле текущего года в утреннее время на ул. Новостроящейся города Сызрань сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль 21101, двигающийся по неровной траектории.

Полицейские выявили у местного жителя 1992 года рождения явные признаки алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти мед. освидетельствование на состояние опьянения. С помощью специального прибора установили у задержанного наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,161 миллиграмм на 1 литр выдыхаемого воздуха, что в 7,25 раз превысило норму.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса сотрудники полиции установили, что ранее постановлениями мировых судей сызранец дважды признавался виновным в аналогичных нарушениях ПДД РФ. В свое время нарушитель подвергался наказанию в виде двух административных штрафов и лишения права управления транспортными средствами.

Однако, правонарушитель, должных выводов не сделал и вновь нарушил закон, управляя транспортным средством, находясь в состоянии опьянения.

В связи с выявлением признаков повторности противоправных действий, собранные материалы в отношении местного жителя инспекторы передали в следственное управление МУ МВД России «Сызранское». Возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Сызранский городской суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Правонарушителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Автомобиль ВАЗ 21101 конфискован в доход государству. Приговор вступил в законную силу.