В Сызрани прошли пожарно-тактические учения в храме

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В Сызрани на территории Храма Прихода Пресвятой Троицы состоялись совместные пожарно-тактические учения с участием подразделений МЧС России, добровольной пожарной дружины, организованной на территории храма, а также представителей служб жизнеобеспечения города.

Целью учений стало отработка взаимодействия всех задействованных структур при тушении пожара и эвакуации людей с объекта религиозного значения с массовым пребыванием граждан.

Согласно легенде, возгорание произошло в дневное время в помещении свечной лавки в результате короткого замыкания электропроводки. В ходе учебной эвакуации один человек оказался заблокированным на колокольне и не имел возможности покинуть опасную зону самостоятельно. Площадь условного пожара составила 170 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС России и добровольной пожарной дружины. Благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось успешно эвакуировать 42 человека. Сотрудники газодымозащитной службы 7 пожарно-спасательного отряда МЧС России с использованием специального спасательного устройства эвакуировали условного пострадавшего с колокольни и доставили его в безопасную зону.

Учения прошли в штатном режиме, все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Участники мероприятия продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессионализм и готовность к действиям в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Проведение подобных учений на объектах с массовым пребыванием людей имеет важное значение для обеспечения безопасности граждан и повышения эффективности реагирования в случае возникновения пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО