В Сызрани проходят областные соревнования по пожарно-спасательному спорту

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С 23 по 25 июля в городе Сызрань проводится открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-спасательному спорту. Свое профессиональное мастерство и спортивные навыки демонстрируют сборные команды подразделений самарского пожарно-спасательного гарнизона. Гостеприимная сызранская земля уже несколько лет подряд встречает спортсменов - участников Чемпионата. В этом году состязания приурочены к 35-летию МЧС России.

Пожарно-спасательный спорт по праву считается уникальным видом спорта. Он призван развивать жизненно необходимые в работе огнеборцев качества – силу, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки и работать в дыму при высоких температурах. Именно от этих качеств пожарных и спасателей зависят жизни наших граждан. Поэтому соревнования по пожарно-спасательному спорту неизменно входят в программу профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны.

Сегодня на стадионе «Центральный» второй соревновательный день начался с торжественного открытия чемпионата, который принимал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области (по Государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Игорь Быков. Он пожелал всем участникам честной борьбы и новых спортивных побед.

Вчера спортсмены мужской группы разыграли первые комплекты медалей в подъёме по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, а женщины - на 2-й этаж учебной башни. Это состязание - настоящее испытание на скорость, ловкость и выносливость.

У женщин лидером стала Ульяна Колвина, спортсменка, представляющая 7 пожарно-спасательный отряд (далее-7 ПСО), г. Сызрань. Серебро досталось Евгении Никитиной – (3 ПСО, г. Самара). Бронзу завоевала Ирина Бондарева (Специальное управление ФПС №39, г. Самара).

Среди участников-мужчин в подъёме по штурмовой лестнице в 1 группе лучшими стали:1 место – Владислав Кучанов (Специальное управление ФПС №39, г. Самара)., 2 место у Алексея Рябова (7 ПСО, г. Сызрань), 3 место занял Антон Кухарев (3 ПСО, г. Самара).

Во 2 группе места распределились следующим образом:

1 место- Павел Лобяк (Центр ГО, ПБ и ЧС);

2 место – Александр Пшенов (Центр ГО, ПБ и ЧС);

3 место – Артем Миронов (Центр ГО, ПБ и ЧС)

Результаты забега по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни среди девушек младшей возрастной группы:

1 место – Александра Казеева (3 ПСО);

2 место – Анастасия Колесова (Юный пожарный-спасатель);

3 место – Ирина Лобяк (7 ПСО).

Средней возрастной группы:

1 место – Илона Динюшева (7 ПСО);

2 место – Кристина Самсонова (3 ПСО);

3 место – Юлия Бабина (Юный пожарный-спасатель).

Старшей возрастной группы:

1 место – Евгения Юсеева (7 ПСО);

2 место – Дарья Мазина (Юный пожарный-спасатель);

3 место – Надежда Кириллова (Юный пожарный-спасатель).

Результаты забега по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни среди юношей младшей возрастной группы:

1 место – Егор Юдин (Юный пожарный-спасатель);

2 место – Виктор Матиевский (7 ПСО);

3 место – Алексей Сальников (7 ПСО).

Результаты забега по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни среди юношей старшей возрастной группы:

1 место – Василий Ракитин (7 ПСО);

2 место – Вячеслав Воротилин (Юный пожарный-спасатель);

3 место – Михаил Лапшов (Юный пожарный-спасатель).

Фото: ГУ МЧС СО