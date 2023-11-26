В Сызрани подросткам вручили паспорта

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Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с российским движением детей и молодежи «Движение Первых» организовано проведение Всероссийской акции «Мы - граждане России!» по торжественному вручению паспортов гражданина Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Акция направлена на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодёжной среде, формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России, формирование гражданской культуры и самосознания подростков.

В этот день, 23 ноября, со сцены сызранского «Дворца творчества детей и молодежи» паспорта были вручены 26 юным жителям Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов, достигшим 14-летнего возраста и имеющим заслуги в учебе, творчестве, научной, общественной, спортивной жизни и волонтерской деятельности.

В торжественном вручении паспортов приняли участие сотрудник отдела по вопросам миграции и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское», представители исполнительной власти городов Сызрани и Октябрьска , Сызранского и Шигонского районов и представитель «Движения Первых». Выступающие поздравили ребят с таким знаменательным событием в их жизни, пожелав им не останавливаться на достигнутых результатах, а дальше своими поступками, успехами и добрыми делами прославлять свою малую Родину и свою великую страну - Россию!

По традиции школьники исполнили гимн и принесли клятву на верность Родине, пообещав быть достойными гражданами своей страны, уважать ее культуру, историю и традиции. Все подростки помимо основного документа получили памятные подарки – обложку на паспорт с символикой Движения и значок «Движения Первых», а так же экземпляр Основного закона нашей страны – Конституцию Российской Федерации.

Придавали дополнительную праздничность столь важному событию выступления творческих коллективов и поддержка родных и близких ребят, которые в этот день пришли вместе с ними разделить радость момента.