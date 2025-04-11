В Сызрани огнеборцы отработали ликвидацию пожара в ТЦ «Мираж» 

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Пожарно-тактическое учение (ПТУ) прошло в торговом центре «Мираж».

Пожарные 7-го пожарно-спасательного отряда МЧС России города Сызрани совместно с городскими экстренными службами отрабатывали взаимодействие при тушении условного возгорания и эвакуации людей на объекте с массовым пребыванием людей.

По легенде учений, пожар произошел днем в кинотеатре на втором этаже. В зоне задымления оказались первый и второй этажи. Площадь условного пожара составила 175 квадратных метров. Огнеборцы, прибывшие на место, оперативно эвакуировали 40 человек, не допустив распространения огня и ликвидировав его в кратчайшие сроки.

Учения проводились для улучшения знаний и навыков личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей на объектах с массовым пребыванием людей. Цели учений были достигнуты в полном объеме, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС