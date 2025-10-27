В связи с праздником в регионе меняется порядок движения пригородных поездов

134

Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

31 октября 2025 года – по рабочему дню четверг

1 ноября 2025 года – по рабочему дню пятница

2 и 3 ноября 2025 года – по выходному дню суббота

4 ноября 2025 года – по выходному дню воскресенье

5 ноября 2025 года – по рабочему дню понедельник



2, 3 и 4 ноября 2025 года назначаются поезда

1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань (приб.09.11)

2. № 7142 Самара (отпр.09.25) – Сызрань (приб.11.07)

(1 и 5 ноября 2025 года поезда не курсируют)

3. №7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань (приб.17.07)

4. № 7144 Самара (отпр.17.35) – Сызрань (приб.19.17)



31 октября 1, 2, 3, 4 и 5 ноября 2025 года отменяется поезд

Поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань (приб.20.10)



1 ноября 2025 года назначаются поезда

1. № 7103 Самара (отпр.16.07) – Сызрань (приб.18.00)

2. № 7104 Сызрань (отпр.08.44) – Самара (приб.10.44)

(2, 3 и 4 ноября 2025 года поезда не курсируют)



1 и 4 ноября 2025 года назначается поезд

№7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.19.57)

(31 октября, 2, 3 и 5 ноября 2025 года поезд не курсирует)



5 ноября 2025 года назначается поезд

№7595 Абдулино (отпр.04.16) – Похвистнево (приб.05.45)

(31 октября, 1, 2, 3 и 4 ноября 2025 года поезд не курсирует)



Расписание поездов указано по Самарскому времени (мск+1).

Фото: pxhere.com