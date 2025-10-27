В связи с праздником в регионе меняется порядок движения пригородных поездов

Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
31 октября 2025 года – по рабочему дню четверг
1 ноября 2025 года – по рабочему дню пятница
2 и 3 ноября 2025 года – по выходному дню суббота
4 ноября 2025 года – по выходному дню воскресенье
5 ноября 2025 года – по рабочему дню понедельник
2, 3 и 4 ноября 2025 года назначаются поезда
1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань (приб.09.11)
2. № 7142 Самара (отпр.09.25) – Сызрань (приб.11.07)
(1 и 5 ноября 2025 года поезда не курсируют)
3. №7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань (приб.17.07)
4. № 7144 Самара (отпр.17.35) – Сызрань (приб.19.17)
31 октября 1, 2, 3, 4 и 5 ноября 2025 года отменяется поезд
Поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань (приб.20.10)
1 ноября 2025 года назначаются поезда
1. № 7103 Самара (отпр.16.07) – Сызрань (приб.18.00)
2. № 7104 Сызрань (отпр.08.44) – Самара (приб.10.44)
(2, 3 и 4 ноября 2025 года поезда не курсируют)
1 и 4 ноября 2025 года назначается поезд
№7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.19.57)
(31 октября, 2, 3 и 5 ноября 2025 года поезд не курсирует)
5 ноября 2025 года назначается поезд
№7595 Абдулино (отпр.04.16) – Похвистнево (приб.05.45)
(31 октября, 1, 2, 3 и 4 ноября 2025 года поезд не курсирует)
Расписание поездов указано по Самарскому времени (мск+1).
Фото: pxhere.com