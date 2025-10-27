В связи с праздником в регионе меняется порядок движения пригородных поездов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В связи с праздником в регионе меняется порядок движения пригородных поездов

27 октября 2025 15:39
134
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.

31 октября 2025 года – по рабочему дню четверг
1 ноября 2025 года – по рабочему дню пятница
2 и 3 ноября 2025 года – по выходному дню суббота
4 ноября 2025 года – по выходному дню воскресенье
5 ноября 2025 года – по рабочему дню понедельник


2, 3 и 4 ноября 2025 года назначаются поезда
1. № 7141 Самара (отпр.07.30) – Сызрань (приб.09.11)
2. № 7142 Самара (отпр.09.25) – Сызрань (приб.11.07)
(1 и 5 ноября 2025 года поезда не курсируют)
3. №7143 Самара (отпр.15.15) – Сызрань (приб.17.07)
4. № 7144 Самара (отпр.17.35) – Сызрань (приб.19.17)

31 октября 1, 2, 3, 4 и 5 ноября 2025 года отменяется поезд
Поезд № 7145 Самара (отпр.18.30) – Сызрань (приб.20.10)

1 ноября 2025 года назначаются поезда
1. № 7103 Самара (отпр.16.07) – Сызрань (приб.18.00)
2. № 7104 Сызрань (отпр.08.44) – Самара (приб.10.44)
(2, 3 и 4 ноября 2025 года поезда не курсируют)

1 и 4 ноября 2025 года назначается поезд
№7590 Похвистнево (отпр.18.30) – Абдулино (приб.19.57)
(31 октября, 2, 3 и 5 ноября 2025 года поезд не курсирует)

5 ноября 2025 года назначается поезд
№7595 Абдулино (отпр.04.16) – Похвистнево (приб.05.45)
(31 октября, 1, 2, 3 и 4 ноября 2025 года поезд не курсирует)

Расписание поездов указано по Самарскому времени (мск+1).

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
153
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
212
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
212
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
500
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
653
Весь список