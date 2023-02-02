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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2022 г. №457 «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» в стране стартует Всероссийская интернет-акция «Мы славим Победу на всех языках».

Проведение Акции направлено на сохранение исторической памяти, возрождение духовности на основе преемственности поколений, исторического опыта, патриотическое воспитание подрастающего поколения, уважение к истории, культуре, традициям народов России, героическому прошлому Родины, популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны, героев России и на развитие активной жизненной, гражданской позиции молодёжи.

В творческом проекте принять участие могут все желающие без ограничения по возрасту. Работы принимаются до мая 2023 года.

В этом году особое внимание будет уделяться направлению — «Наследие Победы». Для детей и молодёжи от 10 до 17 лет, от 18 до 35 лет.

Направление проекта предполагает исследовательскую работу о Героях Советского Союза времён Великой Отечественной войны, героях России, поисковых и разведывательных мероприятиях, документальных фильмах.

Цель данного направления – развитие культуры и навыков проектной и исследовательской деятельности у детей школьного возраста и молодёжи.

Требования: грамотность, аргументированное изложение с опорой на исторические, личные и общественные факты, логика и структура изложения, а также проявление осознанных, глубоких представлений по заявленной теме. Количество страниц 7 — 10 стр.

Вся актуальная информация, а также содержательные и технические требования читайте в Положении Акции на сайте организатора — Центр культуры народов России.

Фото: минкульт СО