В Ставропольском районе бдительный гражданин оказал содействие сотрудникам полиции

В апреле текущего года, в ночное время, в Отдел МВД России по Ставропольскому району поступил звонок от местного жителя, который рассказал об обнаружении на проезжей части мужчины с ножевым ранением. Оперативный дежурный направил по указанному адресу скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По словам местного жителя, во время передвижения на своем автомобиле, он увидел потасовку между мужчинами, в результате которой одному было причинено ножевое ранение. Со слов пострадавшего и неравнодушного гражданина оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника и направили всем наружным службам полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого - жителя села Васильевка 1974 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным оперативников, ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что во время распития спиртных напитков приятель стал нецензурно выражаться в его адрес, по этой причине он набросился на него с ножом.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.