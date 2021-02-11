В стационарах Самарской губернии появились электронные книжные полки

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11 февраля 2021 года в Самарской городской клинической больнице №1 имени Н. И. Пирогова состоялась презентация нового просветительского проекта «Читать здорово».

Проект призван развивать доступную среду для чтения в медицинских учреждениях губернии, он разработан в Самарской областной универсальной научной библиотеке при поддержке Министерства культуры и Министерства здравоохранения Самарской области.

Старт проекту «Читать здорово» был дан в нейрохирургическом отделении № 5 городской клинической больницы им. Пирогова. Как оказалось, здесь уже существует небольшая библиотечка, ее создали врачи и родственники пациентов отделения. Бумажные книги пользуются спросом у пациентов, хоть их не так много, как хотелось бы. Поэтому весьма кстати оказалась электронная библиотека, которая дает возможность большего выбора литературы для пациентов, врачей и медперсонала.

«Замечательно, что, помимо основного лечения, люди теперь смогут получать библиотерапию, – говорит заместитель министра культуры Наталья Тонковидова. – Тем более, что в городской клинической больнице имени Пирогова установлено Wi-Fi-оборудование и созданы самые современные условия, чтобы воспользоваться электронной “книжной полкой”. В общей сложности доступно около 200 оцифрованных изданий, и библиотека планирует постоянно пополнять список литературы. Кроме того, мы все постараемся подобрать и новые бумажные книги и передать их в нейрохирургическое отделение».

Теперь более чем в 100 подведомственных учреждениях Министерства здравоохранения Самарской области – в стационарах губернии (в том числе и в сельских) – появятся электронные «книжные полки» для бесплатного скачивания. Кроме того, электронная коллекция книг останется доступной на официальном сайте библиотеки, ею можно будет продолжать пользоваться.

«Акция "Читать здорово" разработана специалистами Самарской областной универсальной научной библиотеки в непростое эпидемиологическое время и поддержана Министерством культуры Самарской области и, что важно, Министерством здравоохранения, благодаря которому деятельность по проекту охватила весь регион, – напомнила руководитель центра поддержки и развития чтения Софья Сыромятникова. – Суть акции заключается в продвижении чтения классической русской и зарубежной литературы, а также книг самарских авторов посредством ярких постеров с размещенным на них QR-кодом для бесплатного скачивания книг на любой гаджет. Акция носит в том числе и терапевтический характер, ведь чтение помогает не только расслабиться, но и переключиться от негативных мыслей о болезни на новые впечатления. Кроме того, для лежачих больных мы разработали специальный буклетный формат афиш».

Находясь на лечении или реабилитации в стационаре, будет полезно наполнить свободное время знакомством с хорошей литературой. Доказано, что чтение помогает уменьшить стресс, замедляет процессы старения мозга и просто благотворно влияет на внутренний мир человека.

«Если люди привыкли постоянно читать книги, а попадая в стационар теряют эту возможность, то начинают испытывать дискомфорт, восстановление тогда протекает не в том темпе, как хотелось бы, – считает заведующий нейрохирургическим отделением № 5 Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова – врач-нейрохирург Сергей Сергеев. – Чтение помогает людям восстанавливаться. Поэтому мы и решили сделать в отделении небольшую библиотеку, появился спонсор, который сделал небольшие, но прочные стеллажи, а теперь с возникновением электронной книжной полки люди смогут выбирать, что им почитать».

Пациентка Ольга Аюпова, как только ей стало немного лучше, сразу же пошла за книгой.

«Даже лежа на каталке, я обратила внимание, что здесь можно читать. Как только я встала на ноги, появилось желание дойти до библиотеки. Сейчас я перечитываю «Красное и черное» Стендаля. Когда вынужден находиться в лежачем состоянии, освободилось время перечитать любимые произведения, пополнить свои знания. Интернет сейчас появляется повсюду, прекрасно, что возникла возможность почитать электронные издания. Со мной в палате лежит пожилая женщина, она уже попросила меня научить ее закачивать книги на телефон», – поделилась Ольга Аюпова, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ