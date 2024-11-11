В среднем на помощь родителям самарцы тратят 9,2 тыс. рублей в месяц

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На материальную поддержку родителей в Москве уходит в среднем 17 тысяч рублей в месяц, В Санкт-Петербурге — 14,2 тысяч рублей, в Красноярске — 12,2 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 11,9 тысяч рублей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По данным аналитиков SuperJob, на помощь родителям самарцы тратят 9,2 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма составляла 9,5 тыс. руб., в 2022 – 8,7 тыс. руб., а в 2021 году – 8,9 тыс. руб.

88% россиян считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 53% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.



Среди россиян, имеющих родителей, 72% помогают им финансово: 23% — постоянно, 38% — по необходимости, 11% — крайне редко. Это чуть больше, чем в прошлом году: в 2023 с различной степенью регулярности родителей поддерживали 66% россиян.



Финансовую поддержку родителям мужчины оказывают чаще, чем женщины (76% против 67%). Россияне старше 45 лет помогают матерям и отцам деньгами чаще, чем те, кто моложе (76%). Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., поддерживают родителей чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (78%).



В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц. Чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тысяч рублей тратят россияне с доходом менее 50000 рублей в месяц, и 15,4 тысяч рублей — граждане с доходом более 100000 рублей.



В Москве на материальную поддержку родителей уходит в среднем 17 тысяч рублей, В Санкт-Петербурге — 14,2 тысяч рублей, в Красноярске — 12,2 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 11,9 тысяч рублей, а в Уфе и Волгограде — по 9 тысяч рублей.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 368

Время проведения: 29 октября — 8 ноября 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов