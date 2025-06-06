В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах

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Сенатор Олег Голов предложил более чем в 30 раз увеличить штраф за курение в подъезде жилого дома — до 50 тысяч рублей, соответствующий документ поступил в распоряжение РИА Новости.

"Мной подготовлен проект закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за курение табака в подъездах многоквартирных домов. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение размера административного штрафа за курение в подъездах... до 50 тысяч рублей (сейчас — от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей)", — говорится в письме парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам Голова, его идея направлена на повышение эффективности реализации закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", разработанного министерством.

"Несмотря на установленный данным законом запрет курения в подъездах жилых домов, его соблюдение остается на низком уровне, что подтверждается многочисленными обращениями граждан", — отметил парламентарий.

Политик попросил главу Минздрава высказать свою позицию по данному вопросу.