В СОУНБ состоится презентация журнала «Философские науки»

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18 марта в 13.00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация журнала «Философские науки» о самарской философии и самарских философах.

Мероприятие проводится в партнерстве с кафедрой философии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Журнал «Философские науки» издаётся с 1958 года и является одним из авторитетных научных журналов по философским наукам в России. В издании публикуются ведущие специалисты по социальной философии, философской антропологии и философии науки. В 2022 году один из номеров («Философские науки» 2022, № 2) был посвящён феномену самарской философии в прошлом и настоящем. Авторами номера стали представители профессионального сообщества и ученые: доктор философских наук Александр Юрьевич Нестеров, доктор технических наук Виктор Александрович Сойфер, доктор технических наук Артем Владимирович Никоноров, доктор физико-математических наук Антон Владимирович Дорошин, доктор философских наук Евгений Александрович Тюгашев, доктор философских наук Марина Александровна Корецкая, доктор философских наук Тимур Валентинович Филатов, кандидат философских наук Андрей Евгеньевич Сериков, кандидат философских наук Александр Николаевич Огнев, кандидат философских наук Артур Сергеевич Костомаров, кандидат философских наук Ирина Викторовна Пахолова и другие.

Презентация журнала «Философские науки» о самарской философии – это не только возможность встретиться с ведущими исследователями и учеными Самары, но и повод обсудить специфику феномена самарской философии, выявить ее смысловую направленность, методологические основания, место в современном профессиональном ландшафте, а также роль философского сообщества в становлении Самары как одного из центров гуманитарной науки современной России, сообщает пресс-служба минкультуры СО.

Фото: пресс-служба минкультуры СО