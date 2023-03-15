Я нашел ошибку
Главные новости:
ГУ ФССП СО  ведет активную работу по  формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг.
ГУ ФССП СО: о надзоре за коллекторской деятельностью
Своевременную выдачу пособий в самых отдаленных уголках проконтролируют в палате регионов.
«Почта России» станет единственным доставщиком всех пенсий в стране
Данные юридические лица стали победителями в акции «Устрой себе каникулы», которую энергокомпания впервые провела в декабре 2022 года.
100 компаний Самарской области получили призовое зачисление от «ЭнергосбыТ Плюс»
Осенью Галина Андреевна начала прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте.
Фельдшер Галина Аитова 53 года заботится о здоровье своих земляков, работая в ФАПе села Чувашское Урметьево
О самарской философии и самарских философах.
В СОУНБ состоится презентация журнала «Философские науки»
Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча).
На матче «Крылья» – ЦСКА для болельщиков подготовлена развлекательная программа
По вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в СВО, их родственников.
16 марта ГУФССП СО будет проведен личный прием граждан
Подозреваемый контролировал внесение заведомо ложных записей в табель учета рабочего времени, о количестве отработанных часов по должности сторожа.
Начальник Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных подозревается еще в одном в мошенничестве
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.19
-0.27
EUR 80.52
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ состоится презентация журнала «Философские науки»

15 марта 2023 15:03
102
О самарской философии и самарских философах.

18 марта в 13.00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки  состоится презентация журнала «Философские науки» о самарской философии и самарских философах.

Мероприятие проводится в партнерстве с кафедрой философии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Журнал «Философские науки» издаётся с 1958 года и является одним из авторитетных научных журналов по философским наукам в России. В издании публикуются ведущие специалисты по социальной философии, философской антропологии и философии науки. В 2022 году один из номеров («Философские науки» 2022, № 2) был посвящён феномену самарской философии в прошлом и настоящем. Авторами номера стали представители профессионального сообщества и ученые: доктор философских наук Александр Юрьевич Нестеров, доктор технических наук Виктор Александрович Сойфер, доктор технических наук Артем Владимирович Никоноров, доктор физико-математических наук Антон Владимирович Дорошин, доктор философских наук Евгений Александрович Тюгашев, доктор философских наук Марина Александровна Корецкая, доктор философских наук Тимур Валентинович Филатов, кандидат философских наук Андрей Евгеньевич Сериков, кандидат философских наук Александр Николаевич Огнев, кандидат философских наук Артур Сергеевич Костомаров, кандидат философских наук Ирина Викторовна Пахолова и другие.

Презентация журнала «Философские науки» о самарской философии – это не только возможность встретиться с ведущими исследователями и учеными Самары, но и повод обсудить специфику феномена самарской философии, выявить ее смысловую направленность, методологические основания, место в современном профессиональном ландшафте, а также роль философского сообщества в становлении Самары как одного из центров гуманитарной науки современной России, сообщает пресс-служба минкультуры СО.

 

Фото:   пресс-служба минкультуры СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
169
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
15 марта 2023  10:39
Стартует новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
188
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
15 марта 2023  10:18
Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это дистанционно
192
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
15 марта 2023  10:14
Самарская область бьет рекорды по количеству молодежных мероприятий
197
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
419
Весь список