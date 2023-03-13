В СОУНБ расскажут об истории парфюмерно-косметической самарской компании «Весна»

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16 марта в 12:00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческая встреча с представителем парфюмерно-косметической компании «Весна» Дмитрием Прокиным «Опыт, традиции и новации».

Встречу организуют в рамках масштабного проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

Многие видели в магазинах или приобретали твердое и жидкое мыло «Absolut», «Лесная ягода» или «Цветы весны», моющие средства «Капля VOX» и «Капля Ультра», а также кремы «Весна», но не все знают, что это наши самарские бренды, которые приобретают по всей стране, оценив хорошее сочетание качества и стоимости товаров.

В фондах отдела правовой и патентно-технической информации библиотеки хранятся документы на патентные изобретения сотрудников ОАО ПКК «Весна», в частности, на эксклюзивную упаковку мыла разных ароматов, подчеркивающую те или иные его свойства. Кроме того, в областной научной библиотеке можно найти газетные публикации о предприятии за разные годы его работы – от научных до рекламных статей.

В ходе творческой встречи Дмитрий Прокин расскажет гостям мероприятия об истории предприятия и современном высокотехнологичном производстве; об уникальных инновационных разработках и ассортименте выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ