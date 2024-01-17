В СОУНБ исследователь истории моды Николай Беляков выступит с лекцией «Истоки английского дендизма»

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Кто такие «денди» и кому подражал главный герой стихотворного романа Александра Пушкина? На эти вопросы ответит исследователь истории моды Николай Беляков, который 18 января в 18:00 выступит в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) с лекцией «Истоки английского дендизма» в рамках просветительского проекта «Понятная наука».

Дендизм – это не просто своеобразная манера одеваться и держаться в обществе. За этим понятием скрывается также и особенная философия и отношение к жизни, первоначально возникшие в Великобритании в конце XVIII – начале XIX века, а оттуда распространившиеся по всей Европе, включая и Россию.

Спикер мероприятия не только является исследователем-теоретиком по теме: можно сказать, что он также занимается исторической реконструкцией старинных нарядов, хотя сам он предпочитает называть свою работу стилизацией и адаптацией, отмечая, что стремится воссоздавать образы, а не точные копии распространенных столетия назад костюмов. В них же он имеет обыкновение совершать променад по самарским улицам, ловя на себе изумленные взгляды прохожих.

18 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный! 12+