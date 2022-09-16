В СОУНБ  возобновляет свою работу после летних каникул философская школа «Симпозион»

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке возобновляет свою работу после летних каникул философская школа «Симпозион». Цикл лекций «Фантастическая литература: от периферии к мейнстриму» начнется 21 сентября. Лектор - Иван Викторович Степанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета.

21 сентября 2022, 18:30

Лекция «Истоки фантастического жанра»

Как соотносятся мифологическое мировоззрение и фантастика? Можно ли считать поэмы Гомера первыми образчиками фантастической литературы? Каким образом определяется жанровая принадлежность произведений Аристофана, Петрония, Кретьена де Труа, Эдмунда Спенсера, Торквато Тассо, Томаса Мэлори? Можно ли отнести к жанру фантастической литературы бессмертные сатиры Франсуа Рабле, Джонатана Свифта, Вольтера? Заслуженно ли Жюль Верн и Герберт Уэллс занимают место на литературном пьедестале в качестве основоположников фантастики? Поставленные вопросы мы попытаемся прояснить в рамках первой лекции.

28 сентября 2022, 18:30

Лекция «Научность и ненаучность в фантастике (несбывшиеся прогнозы и перспективы)»

В европейской культуре существует огромное количество определений и классификаций науки. Все они, так или иначе, балансируют между древнегреческими и нововременными представлениями о содержании и целях рационально организованной познавательной деятельности. Во второй лекции мы попытаемся разобраться, каким образом эти представления интегрировались в литературу, породив научно-фантастический жанр. Особое внимание будет уделено магистральной линии данного жанра, а именно, историям будущего.

5 октября 2022, 18:30

Лекция «Фэнтези в пространстве современной литературы»

Путь бессмертного «Властелина колец» от статуса волшебной сказки для детей к статусу одного из главных произведений литературы XX столетия был долгим и, временами, мучительным. Но в итоге роман Толкина заставил критиков и читателей пристально вглядеться в содержание и перспективы развития жанра, получившего название «фэнтези». Сегодня жанр является частью литературного мейнстрима, включая гигантское количество произведений. Каким образом стала возможна подобная экспансия? Прояснению этого вопроса будет посвящена третья лекция.