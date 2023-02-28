В СОУНБ состоится Патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса»

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В областной научной библиотеке состоится патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса».

1 марта в 16:00 состоится Патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса». Это событие организовано в рамках Всемирного дня чтения вслух, который отмечают ежегодно, каждую первую среду марта, чтобы вместе со звучащим словом передать полную гамму своих эмоций.

Партнеры проекта: Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и Молодежное правительство Самарской области.

Участники акции «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса» прочитают патриотические и военные стихотворения разных лет, написанные классиками ХIХ и начала ХХ века, а также поэтами, писавшими о Великой Отечественной войне, и шестидесятниками.

Отдельный блок будет посвящен чтению донбасской поэзии, освещающей драматический период в истории Донбасса с 2014 по 2023 год.

1 марта стихи донбасских поэтов будут читать по всей стране в рамках Общероссийской патриотической акции «Стихи из огня», организованной Ставропольской краевой универсальной научной библиотекой.

Наша акция «Стихи о важном» шире, но ее проведением мы присоединяемся к Общероссийской акции «Стихи из огня».

Вход свободный по предварительной записи в группе, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: пресс-служба СОУНБ