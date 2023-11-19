В СОУНБ состоится встреча с Сергеем Березиным: лекция на тему «Творчество и творческие состояния»

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Просветительский проект «Понятная наука», уже ранее заслуживший признание посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки, открывает новый сезон с участием известных представителей мира науки в городе.

21 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки состоится встреча с Сергеем Березиным – кандидатом психологических наук, автором ряда трудов, балансирующих на грани между антропологией, культурологией, психологией и философией. Спикер представит вниманию слушателей лекцию на тему «Творчество и творческие состояния».

«Эпоха конкуренции идей задает необходимость движения от знаний к творчеству, а потребность в творческих идеях, решениях и разработках особенно остро ощущается в сфере креативной индустрии», – так комментирует тему лекции Сергей Березин. Откуда у человека берется вдохновение? Что стоит за плодами творчества? Эти и другие вопросы обсудим в «Новом пространстве»!

Кроме того, посетителей библиотеки в скором времени будут ожидать другие замечательные лекторы, которые продолжат делать науку понятной. Так, уже 14 декабря пройдет встреча с доцентом кафедры психологии развития Самарского университета Ольгой Шапатиной, вместе с которой мы поговорим о семейных мифах ─ устойчивых представлениях, указывающих на то, что нам нужно думать, делать и чувствовать, и часто становящихся причиной раздоров, сообщает пресс-служба СОУНБ.

21 ноября, 15:00, открытая лекция Сергея Березина «Творчество и творческие состояния».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а,

галерея «Новое пространство», 1 этаж.

Вход свободный! +12