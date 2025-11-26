В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи»

28 ноября в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить открытие художественной выставки «Земля. Ветер. Огонь» арт-группы «Горынычи». Необычная коллаборация художников Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора «ВАН» Норкина, уже успевшая привлечь внимание жителей разных городов России, в губернской столице представит свою коллективную экспозицию впервые. 12+

Каждый из троих художников работает над своими полотнами в оригинальной, свойственной только ему манере. И всё же существует нечто, что роднит их всех. «У нас есть очень важное объединяющее начало, в основе которого лежит поиск ЭМОЦИИ, – говорят о себе “Горынычи”.– Наши работы созданы скорее не для созерцания, а как посыл к философскому осмыслению происходящего в мире. Сюжеты многих картин строятся на тонких психологических ситуациях, часто автобиографических, но в такой мере синтезированных и обобщённых, что зритель почти не сомневается, что это именно его история, его мысли и его переживания».

Выставка «Земля. Ветер. Огонь» объединит в себе более 90 произведений художников. Земные, человечные и полные иронии образы Анны Щёголевой, пронизанные ветром и охваченные трепетом тревоги картины мира Дениса Саунина, источающие яркий свет творческие вселенные Виктора Норкина – каждый из этих феноменов современного искусства будет показан во всём своём многообразии и великолепии. Открытие выставки станет большим культурным событием в жизни Самары. Подробности программы вечера пока в основном не раскрываются, однако уже известно, что музыкальное сопровождение состоится при участии гитариста-виртуоза Эйнара Аглетдинова.

28 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Фото: пресс-служба СОУНБ