В СОУНБ самарские психологи расскажут о том, как избежать ошибок в мышлении

150
Ошибки мышления, в учёной среде известные также как «когнитивные искажения», – это привычные для большинства людей способы мышления, упрощающие восприятие реальности.

27 ноября в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу со специалистами Самарской ассоциации психообразования. Посетителей библиотеки ожидает лекция на тему «Ошибки мышления в нашей жизни», посвящённая самым распространённым случаям отклонения от рационального мышления.

Ошибки мышления, в учёной среде известные также как «когнитивные искажения», – это привычные для большинства людей способы мышления, упрощающие восприятие реальности. В первую очередь к когнитивным искажениям принято относить чёрно-белое мышление, слепое следование стереотипам, оценку ситуации на основе эмоций при одновременном игнорировании объективных фактов. Хотя благодаря такому подходу к мыслительным процессам жизнь может казаться более простой и понятной, «проще» всё же не всегда означает «правильно». Ошибки мышления могут негативно влиять на личные отношения, профессиональную деятельность и общее психическое здоровье человека.

Как определить наличие у себя тех или иных искажений? Что психологи обычно советуют людям, которые хотят избавить своё мышление от этих ошибок? Наконец, могут ли когнитивные искажения в некоторых ситуациях быть полезными? Об этом и многом другом в областной библиотеке расскажут специалисты клиники психотерапии «Про тебя»: КПТ-психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Карасев и интегративный психолог Анастасия Соколова.

27 ноября в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Количество мест ограничено!

18+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

