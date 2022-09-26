В СОУНБ расскажут о региональных брендах и художественных промыслах

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует образовательная программа «Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий» Шестого Поволжского форума креативных индустрий «ЭКО-Диво».

Каждый год форум предлагает серию образовательных и деловых мероприятий для ремесленных креативных производств.

Так, 29 и 30 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке будут проведены семинары «Потенциал нематериального культурного наследия Самарской области в качестве источника региональных брендов» и «Особенности охраны прав интеллектуальной собственности в художественных промыслах Самарской области (ручное ткачество, изразцовая керамика, резьба по дереву) как отраслях креативных индустрий».

Сегодня остро стоят задачи повышения туристической привлекательности регионов , в том числе и через развитие регионального ремесленного продукта.

Мероприятия образовательной программы форума «Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий» будут посвящены вопросам правовой охраны фирменных наименований, товарных знаков¸ визуальной составляющей бренда и других средств индивидуализации товаров и продуктов.

На семинаре «Потенциал нематериального культурного наследия Самарской области в качестве источника региональных брендов» ( 29 сентября, 11:00) заместитель директора Федерального института промышленной собственности Роман Захаров расскажет об особенностях и значении правовой охраны географического указания в Российской Федерации. Можно будет получить все исчерпывающие ответы по данной теме, так как ФИПС – именно то учреждение, которое регистрирует патенты и товарные знаки в России

Также речь пойдет и об исторических корнях нематериального культурного наследия Самарской области. Ведь узнаваемость товарных знаков ремесленной и гастрономической продукции в Самарской губернии от 19 века до настоящего времени является основой для воссоздания региональных брендов.

Запланировано обсуждение и туристического брендв Самарской области. О региональной символике товаров, произведенных в Самарской области расскажут представители Министерства промышленности и торговли и Министерства туризма Самарской области.

Семинар «Особенности охраны прав интеллектуальной собственности в художественных промыслах Самарской области (ручное ткачество, изразцовая керамика, резьба по дереву) как отраслях креативных индустрий» ( 30 сентября, в 11:00) посвятит в традиционные самарские художественные ремесленные промыслы, на основе которых в настоящее время начали возрождаться небольшие производства.

Патентные поверенные РФ, специалисты Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области», культурологи познакомят с возможностями регистрации изделий художественных промыслов в качестве наименований мест происхождения товаров и географических указаний, представят опыт и возможности по подтверждению провенанса ( история владения, происхождение) ремесленного изделия, дадут рекомендации по созданию и повышению запоминаемости будущих ремесленных брендов, имеющих юридическое право именоваться «самарскими», «жигулевскими» и т.д., сообщае пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО