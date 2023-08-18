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В СОУНБ расскажут о легендарном «звучащем» журнале «Кругозор»

18 августа 2023 19:31
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Все гибкие пластинки для «Кругозора» печатались на приобретённой во Франции специальной машине.

24 августа в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческий вечер «Литературно-музыкальный журнал "Кругозор" как явление культуры второй половины ХХ века».

Отдел искусств областной библиотеки раскрывает свои богатые фонды, которые хранят легендарный советский глянцевый журнал «Кругозор» с аудиоприложением в виде гибких грампластинок. Дизайн, форма издания и особенности переплета были для советского времени редкостью. Издавался он в 1964–1992 годах. Все гибкие пластинки для «Кругозора» печатались на приобретённой во Франции специальной машине, а слушать звуковые страницы можно было только на проигрывателях с корундовой иглой. Известно, что в разные годы «Кругозор» знакомил публику с творчеством Льва Лещенко, Валерия Ободзинского, Иосифа Кобзона, там дебютировали Алла Пугачева и Лариса Долина.

В рамках события состоится арт-лекция журналиста «Самарской газеты» Татьяны Гридневой об уникальном явлении культуры ХХ века – ежемесячном советском и российском журнале, который было непросто достать. Об этом издании слагались легенды. Татьяна Гриднева, работая над популярным проектом «Самарской газеты» – «Исторические версии», обнаружила, что один из создателей журнала – Игорь Саркисян – родился в Куйбышеве. Здесь и сейчас живут его родственники. Игорь был журналистом и поэтом, автором слов песен, которые любили исполнять барды. Завсегдатаи Грушинского фестиваля, которому в этом году исполнилось 50 лет, активно участвовали в создании номеров «Кругозора». А Игорь Саркисян приглашал в наш город легендарного барда и актера Юрия Визбора.

Организаторы вечера постараются воссоздать атмосферу времени, когда под приложение «Кругозора» отмечали личные и государственные праздники, влюблялись и делали предложение руки и сердца. Начнется вечер с мастер-класса от исполнителей из школы танцев в Самаре «Американо» (руководитель Мария Сухаренко), гости и участники смогут научиться правильным движениям твиста, дети увидят, какие именно па выделывали на танцполе их родители.

В зале отдела искусств будут звучать мелодии с виниловых грампластинок из журнала, а также зрителей ожидает музыкальный сюрприз – выступление коллектива клуба авторской песни «Жигули» под руководством Ирины Высоцкой.

Одним из ключевых моментов вечера станет выставка журнала «Кругозор», а также афиш и других артефактов эпохи окончания ХХ века.

«Каждый месяц в нашем отделе искусств будут проходить арт-лекции, посвященные самым разным темам. Мы хотим рассказывать о том или ином стиле, эпохе наглядно, – рассказывает заведующая отделом искусств областной библиотеки Марина Черникова. – Ведь историю искусства хорошо изучать не только с помощью специализированной литературы, но и с помощью музыки, живописи, художественной литературы. Поэтому на своих арт-лекциях мы постараемся максимально погружать в контекст эпохи: читать стихи, слушать музыку, танцевать, смотреть театральные постановки, рисовать. Это будет новый формат привычных лекций».

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото:     пресс-служба СОУНБ

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