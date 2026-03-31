В СОУНБ расскажут о ключевых изобретениях, созданных самарскими учёными

8 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча «Самые необычные разработки самарских учёных и изобретателей». На ней расскажут об уникальных технологиях, созданных учёными передовых вузов региона и уже применяемых повсеместно в стране и мире.

«Мы живём в век ускорения научно-технического прогресса, высокие технологии стремительно развиваются, а в мире растёт конкуренция за ресурсы. Поэтому сегодня как никогда важно сделать упор на научные исследования и разработки. А подобные изобретения и их актуальность, в том числе и за рубежом, подтверждают, что Самарская область – один из сильнейших научно-образовательных центров России», – считают лекторы встречи, молодые специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Самарского государственного технического университета.

Встреча состоится в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство». Кроме того, событие приурочено ко Дню интеллектуальной собственности, который отмечается во всём мире 26 апреля.

8 апреля 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж)

Вход свободный!

12+

